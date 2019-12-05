Як виглядало б Одеське наземне метро: веб-студія створила дизайн та мапу з двома лініями

За задумкою команди метро в Одесі має бути саме наземним.

Про це повідомляє компанія брендингу SOLAR Digital.

Тож як виглядало б метро в Одесі, якби воно було?

Спершу розробники брендингу вирішили зазначити перші згадки про метро в Одесі.

Побудувати метро в Одесі збиралися ще з 1960-х років. Його навіть внесли до генплану у 1989 році, але до будівництва так і не дійшло, СРСР розвалився. Зараз “Одеським метро” в місті називають гілку швидкісного трамвая “Північ-Південь”.

Компанія представила логотип, карту, навігацію, дизайн проїзних, додатки та вагонів, а також комунікацію від плакатів до соцмереж.

Ідея проекту виникла з думки “А що було б, якби в Одесі було метро”. Поступово це переросло в ідею про те, як метрополітен може змінити місто.

Наприклад, творці додали на карту станції нових концертно-виставкової арени, залізничного вокзалу та сучасного аеропорту на півночі Одеси.

Фото: SOLAR Digital

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