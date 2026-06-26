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СБУ заявила об ударах по российским военным кораблям, парому и комплексу С-400 в Керчи.

Под атаку попали кабельные суда Волга и Вятка, а также паром Петропавловск, на которых возникли масштабные пожары.

Оккупационные власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации после серии ударов.

На полуострове продолжаются перебои с электроснабжением, действуют ограничения на продажу горючего, а движение по Крымскому мосту после ночной атаки беспилотников было полностью остановлено почти на шесть часов.

Массированная атака по Крыму

Подразделения Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины нанесли удары по российским судам военного назначения и средствам противовоздушной обороны во временно оккупированной Керчи.

В пресс-службе СБУ отметили, что операция стала частью 40-дневной кампании влияния на военные объекты РФ, которая реализуется в соответствии с задачами, поставленными Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Целью беспилотников СБУ стали кабельные корабли проекта 15310 «Волга» и «Вятка», которые находились на территории судостроительного завода «Затока». Также удар потерпел грузопассажирский паром «Петропавловск», готовность которого, по данным СБУ, составила 96%. В результате атаки на судах возникли масштабные пожары.

В СБУ отмечают, что корабли «Волга» и «Вятка» строились по заказу Министерства обороны РФ. Кроме того, украинские беспилотники поразили радиолокационную станцию ​​и вооружение зенитного ракетного комплекса С-400, прикрывавшего район Керченского пролива.

На фоне ударов по военным объектам оккупационные власти Крыма 26 июня ввели на полуострове режим чрезвычайной ситуации. В то же время, ситуация на полуострове остается напряженной. В последние дни в Крыму и в Севастополе наблюдаются перебои с электроснабжением, а энергетический дефицит продолжается еще с конца мая. Также оккупационные власти ввели ограничения на продажу горючего и приостановили прием детей в летние лагеря до завершения сезона, хотя официально туристический сезон не отменен.

Дополнительные сложности возникли и на Крымском мосту. После ночной массированной атаки беспилотников движение по переправе было полностью остановлено почти на шесть часов.

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