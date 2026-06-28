Ключевые моменты:

Все статьи Конституции Украины впервые стали доступны на украинском жестовом языке.

Над переводом работали девять переводчиков из разных регионов страны совместно со специалистами в области права.

Проект реализовали Аппарат Верховной Рады Украины и ГО «Общественное движение «Социальное единство»».

Перевод призван сделать конституционные права более доступными для людей с нарушениями слуха и поддержать развитие украинского жестового языка.

О реализации проекта сообщил Аппарат Верховной Рады Украины. Работу выполнили совместно с общественной организацией «Общественное движение «Социальное единство»», привлекая переводчиков украинского жестового языка и экспертов в области права. Инициатива соответствует государственной политике по развитию безбарьерной среды, предусмотренной Национальной стратегией создания безбарьерного пространства в Украине, и должна сделать Основной Закон более доступным для людей с нарушениями слуха.

В Украине впервые создали полный перевод Конституции на жестовый язык

В этом году Основной Закон Украины отмечает 30-летие. К юбилею Верховная Рада Украины решила создать полный перевод текста документа на украинский жестовый язык (УЖЯ).

Это поможет сделать конституционные права и нормы более понятными для людей с нарушениями слуха и станет еще одним шагом к созданию безбарьерной среды в Украине, — отметили в Верховной Раде.

Чтобы перевод Конституции на украинский жестовый язык был понятен в разных регионах страны, к работе привлекли девять переводчиков, владеющих различными диалектами украинского жестового языка. Все термины и жестовые конструкции проходили совместное обсуждение и согласование, чтобы исключить двусмысленность. Для правильного объяснения сложных юридических терминов к работе над переводом также пригласили специалистов по украинскому жестовому языку и праву.

Конституцию перевели Аппарат Верховной Рады Украины совместно с ГО «Общественное движение «Социальное единство».

Этот перевод, помимо обеспечения инклюзивности, важен и для развития именно украинского жестового языка, ведь в Украине до сих пор многие люди с нарушениями слуха используют советский (русский) жестовый язык. В свое время именно он использовался и развивался

во всех республиках бывшего СССР, вытеснив аутентичные жестовые языки.

Из-за упадка украинский жестовый язык сохранился лишь частично, утратив многие собственно украинские жесты. Поэтому именно благодаря подобным переводам можно частично преодолеть нехватку украинских жестовых знаков.

Ознакомиться с переводом можно на сайте Верховной Рады Украины.

Напомним, что сегодня Украина отмечает День Конституции: ключевые факты о главном государственном документе.

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