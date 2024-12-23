Православный праздник 23 декабря: от чего надо беречься и что запрещено делать девушкам на выдане

После перехода Православной Церкви Украины на новый календарный стиль в 2023 году фиксированные православные праздники сместились на 13 дней раньше. В то же время некоторые религиозные общины и монастыри сохранили право соблюдать старый стиль. Например, Украинская Православная Церковь. Так что рассмотрим, какие праздники отмечают в этот день по обоим календарям.

Православный праздник 23 декабря по новоюлианскому календарю

Сегодня православные христиане чтут память святого великомученика Феодула Критского и его девяти сподвижников, которые приняли мученическую смерть за христианскую веру.

Жизнеописание святого Феодула датируется III веком нашей эры. Он жил в городе Фессалоники во времена, когда имперскими властями Диоклетиана и Максимилиана осуществлялись масштабные преследования христиан.

Согласно церковным преданиям, Феодул выполнял обязанности чтеца в христианской общине. Однажды во сне ему явилось видение: неизвестная фигура в сияющих одеждах вложила что-то в его руку. Проснувшись, Феодул увидел на ладони кольцо с христианской символикой. С тех пор он получил дар исцеления больных.

В условиях жестоких гонений Феодул не прекращал проповедовать христианское учение. Узнав об этом, местный правитель потребовал от него отречься от веры, но получил отказ. Заключенный Феодул продолжил свою миссию в темнице, где обратил в христианство других заключенных. После суда над Феодулом и девятью новообращенными христианами, которые отказались отречься от своей веры, их утопили в море.

Церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю православная церковь чтит память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа, а также святителя Иоасафа Белгородского.

Народный праздник, приметы и традиции 23 декабря

Наблюдения за природными явлениями этого дня помогали нашим предкам прогнозировать погоду:

безоблачное небо предвещает приближение морозов;

яркое мерцание звезд предвещает холода;

отсутствие осадков может означать засушливое лето;

обильный снег пророчит щедрый урожай.

В народной традиции этот день называют Федуловым или Федулом Зимним. Существует поговорка: «На Федула ветер задул – летом колоски нагнет». Особое значение в этот день придавали заботе о домашнем скоте.

Запреты и предостережения

В этот церковный праздник, как и каждый день, недопустимы сквернословие, сплетни, зависть, лень, злоба и мстительность. Важно не отказывать в помощи нуждающимся.

Народные традиции предостерегают от работы с острыми предметами – считается, что ранения в этот день могут привести к году болезней. Девушкам на выданье не советуют заниматься шитьем, чтобы не остаться одинокими. Нежелательно возвращать долги и разглашать свои планы.

Разрешенные дела

В этот праздник обращаются с молитвами к великомученику Феодулу, прося его заступничества в ведении хозяйства. Он считается покровителем домашних животных.

Традиционно в этот день пекут постное печенье в форме животных – наши предки верили в его защитные свойства и способность привлекать благополучие. 23 декабря рекомендуется завершать рождественские приготовления, разрешается любая работа, кроме упомянутой выше работы с острыми предметами.

Именинники 23 декабря

По новому стилю именины празднуют Василий, Иван, Макар, Наум, Павел и Феодул.

По старому стилю день ангела отмечают Ангелина, Виктория, Евгений, Иван и Степан.

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