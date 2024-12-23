Православне свято 23 грудня: від чого треба берегтися і що заборонено робити дівчатам

Після переходу Православної Церкви України на новий календарний стиль у 2023 році фіксовані православні свята змістилися на 13 днів раніше. Водночас деякі релігійні громади та монастирі зберегли право дотримуватися старого стилю. Наприклад, Українська Православна Церква. Тож розглянемо, які свята відзначають у цей день за обома календарями.

Православне свято 23 грудня за новоюліанським календарем

Сьогодні православні християни вшановують пам’ять святого великомученика Феодула Критського та його дев’ятьох сподвижників, які прийняли мученицьку смерть за християнську віру.

Життєпис святого Феодула датується III століттям нашої ери. Він мешкав у місті Фессалоніки в часи, коли імперською владою Діоклетіана та Максиміліана здійснювались масштабні переслідування християн.

Згідно з церковними переказами, Феодул виконував обов’язки читця у християнській громаді. Якось уві сні йому з’явилося видіння: невідома постать у сяючих шатах вклала щось у його руку. Прокинувшись, Феодул побачив на долоні перстень з християнською символікою. Відтоді він отримав дар зцілення недужих.

В умовах жорстоких гонінь Феодул не припиняв проповідувати християнське вчення. Дізнавшись про це, місцевий правитель вимагав від нього зректися віри, але отримав відмову. Ув’язнений Феодул продовжив свою місію у темниці, де навернув до християнства інших в’язнів. Після суду над Феодулом та дев’ятьма новонаверненими християнами, які відмовились зректися своєї віри, їх утопили в морі.

Церковне свято за старим стилем

За юліанським календарем православна церква вшановує пам’ять мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа, а також святителя Іоасафа Білгородського.

Народне свято, прикмети та традиції 23 грудня

Спостереження за природними явищами цього дня допомагали нашим предкам прогнозувати погоду:

безхмарне небо віщує наближення морозів;

яскраве мерехтіння зірок передвіщає холоди;

відсутність опадів може означати посушливе літо;

рясний сніг пророкує щедрий врожай.

У народній традиції цей день називають Федуловим або Федулом Зимовим. Існує приказка: “На Федула вітер задув – влітку колоски нагне”. Особливого значення цього дня надавали турботі про домашню худобу.

Заборони та застереження

На це церковне свято, як і щодня, неприпустимими вважаються лихослів’я, пліткарство, заздрощі, лінощі, злостивість та мстивість. Важливо не відмовляти у допомозі нужденним.

Народні традиції застерігають від роботи з гострими предметами – вважається, що поранення цього дня може призвести до року хвороб. Дівчатам на виданні не радять займатися шиттям, щоб не залишитися самотніми. Небажано повертати борги та розголошувати свої плани.

Дозволені справи

У це свято звертаються з молитвами до великомученика Феодула, просячи його заступництва у веденні господарства. Він вважається покровителем свійських тварин.

Традиційно цього дня випікають пісне печиво у формі тварин – наші пращури вірили в його захисні властивості та здатність притягувати добробут. 23 грудня рекомендується завершувати різдвяні приготування, дозволяється будь-яка робота, окрім згаданої вище роботи з гострими предметами.

Іменинники 23 грудня

За новим стилем іменини святкують Василь, Іван, Макар, Наум, Павло та Феодул.

За старим стилем день ангела відзначають Ангеліна, Вікторія, Євген, Іван та Степан.

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