Церковные праздники 13 декабря: приметы, кого почитают и чего нельзя делать

13 декабря в церковном календаре — день памяти святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария, Ореста.

Что это за день

Эти римские воины, жившие во II веке, не отступили от своей христианской веры даже под угрозой смерти. Их пример вдохновляет современных христиан на духовную стойкость и готовность бороться за свои убеждения.

Мощи этих святых покоятся в катакомбах Рима, напоминающие о величественной истории первых христиан. Их жертва стала символом любви ко Христу, сильнее земных страхов и трудностей. День их памяти — это возможность задуматься о силе веры и преданности, которые могут изменить не только жизнь отдельных людей, но и мир в целом.

Что нельзя делать 13 декабря

Не следует проводить какие-либо операции или другие процедуры, связанные с ногами.

Нельзя повышать голос, ссориться, сквернословить.

Не стоит выходить из дома после захода солнца.

Народные приметы 13 декабря

смотрели, какой сегодня день: на небе яркие звезды — к морозной погоде;

домашние животные пьют много воды — придет метель;

воют волки — к сильным морозам;

какая погода, таким будет весь январь.

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