Финансировать программу будет правительство Дании, а реализовывать – ОО «Десятое апреля» вместе с Одесской государственной службой занятости и партнерскими общественными организациями. 25 марта состоялось подписание соответствующего соглашения с Международной организацией труда.

Директор Одесского областного центра занятости Николай Коренев отмечает сложную ситуацию на рынке труда, вызванную войной:

– Сегодня у нас на учете почти восемь тысяч человек. В прошлом году благодаря нашим специалистам мы обеспечили занятость семнадцати тысячам людей. Плюс мы реализуем государственную программу Е-работа, которая предусматривает получение микрогранта на создание или развитие собственного бизнеса. С середины 2022 года более тысячи предпринимателей воспользовались этой возможностью.

Именно поэтому есть уверенность в успешной реализации и новой программы. Местное партнерство занятости предусматривает профессиональное обучение, переподготовку и поддержку предпринимателей для местных жителей и переселенцев, которые нередко сталкиваются с трудностями при трудоустройстве.

«Одесская жизнь» уже рассказывала, как люди во время войны ищут работу.

Эти возможности дополнятся различными краткосрочными курсами и профориентационными мероприятиями. Также предусматривается адаптация рабочих мест для людей с инвалидностью и развитие бизнес-сообщества для поддержки новых предпринимателей. Кроме того, планируется создание цифровой платформы для удобного поиска вакансий и получения карьерных консультаций.

Важно показать тем украинцам, кто остается за границей и хочет вернуться, развитие и стабильность. Мы будем максимально прилагать к этому усилия, – отмечает Ольга Ткаченко, заместитель Президента ОО «Десятое апреля».

Ожидается, что более 1000 человек воспользуются услугами платформы, а десятки людей смогут пройти стажировку или получить грантовую поддержку на открытие собственного дела.

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