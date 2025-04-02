Фінансувати програму буде уряд Данії, а реалізовувати – ГО «Десяте квітня» разом з Одеською державною службою зайнятості та партнерськими громадськими організаціями. 25 березня відбулося підписання відповідної угоди з Міжнародною організацією праці.

Директор Одеського обласного центру зайнятості Микола Коренєв зазначає про непросту ситуацію на ринку праці, яка склалася через війну:

– Сьогодні у нас на обліку майже вісім тисяч осіб. В минулому році завдяки нашим фахівцям ми забезпечили зайнятість сімнадцяти тисячам людей. Плюс ми реалізуємо державну програму Є-робота – яка передбачає отримання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу. З середини 2022 року більше тисячі підприємців скористалися цією можливістю.

Саме тому, є впевненість в успішній реалізації і нової програми. Місцеве партнерство зайнятості передбачає професійне навчання, перепідготовку та підтримку підприємців для місцевих мешканців та переселенців, які нерідко стикаються з труднощами у працевлаштуванні.

«Одеське життя» вже розповідало, як люди під час війни шукають роботу.

Ці можливості доповняться різними короткостроковими курсами та профорієнтаційними заходами. Також передбачається адаптація робочих місць для людей з інвалідністю та розвиток бізнес-спільноти для підтримки нових підприємців. Окрім того, планується створення цифрової платформи для зручного пошуку вакансій та отримання кар’єрних консультацій.

Важливо показати тим українцям, хто залишається за кордоном і хочуть повернутися, розвиток і стабільність. Ми будемо максимально докладати до цього зусиль, – зауважує Ольга Ткаченко, заступниця Президента ГО «Десяте квітня».

Очікується, що понад 1000 осіб скористаються послугами платформи, а десятки людей зможуть пройти стажування або отримати грантову підтримку на відкриття власної справи.

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