Евгений Белоусов и его жена Влада Чебан закончили Запорожский государственный медицинский университет. На момент начала широкомасштабной войны Владислава проходила интернатуру в академии последипломного образования, на кафедре микрохирургии уха и ЛОР-органов, а Евгений работал травматологом в Запорожской опорной больнице №9.

Сегодня молодая семья живет и работает в Рени.

Выбрали безопасность

Врач Евгений Белоусов

— 24 февраля 2022 года я был на дежурстве, — рассказывает Евгений. — Первые полтора года большой войны работал в Запорожье. Почти все безумные бомбардировки города пришлись на мои смены. А восемьдесят процентов пострадавших — это пациенты именно моего профиля, с травмами. Работы было много.

Поскольку находиться в Запорожье было опасно, Влада с маленьким ребенком уехала в город Рени, в город своего детства.

— Сначала мы жили у мамы. Устраиваться на работу я не спешила, ребенок был маленький, — рассказывает Влада, — Муж оставался в Запорожье. Но я считаю, что семья должна быть вместе — сейчас мы вместе в Рени.

Можно и микроскопом гвозди забивать

Врач Влада Чебан

Что могла предложить врачу-травматологу Ренийская городская больница? Четверть ставки в поликлинике. Для оперирующего специалиста областной больницы с девятилетним опытом это был моральный удар.

Конечно, и микроскопом можно гвозди забивать.

— Пошли на прием к городскому голове Игорю Плехову, — рассказывает Евгений. — Он обратился к главному врачу с просьбой, чтобы нам дали как можно больше нагрузки. Еще добавил, что горсовет может помочь с жильем — надо только немного подождать.

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На сегодня у Влады Чебан ставка в поликлинике. Евгений загружен по максимуму: 0,75 ставки в поликлинике, 0,5 ставки в стационаре, а также ургентство в отделении хирургии и дежурство.

По словам врача, оборудование хирургического отделения Ренийской городской больницы является достаточным для того, чтобы полноценно работать. Есть операционная, анестезиологи, медперсонал.

— С тех пор как я работаю в стационаре, еще ни одного пациента с травмами мы не отправили в опорную больницу города Измаил или Одесскую клинику, мы всех оперируем на месте, — не без гордости говорит Евгений. — С заведующим хирургическим отделением Сергеем Балабаном ургентуем через сутки, сработались с коллегами.

А вот Влада чувствует себя не совсем реализованной.

— В поликлинике инструментарий есть, но я мечтаю, чтобы в ЛОР-кабинете была эндоскопическая стойка, — рассказывает врач, — Неоднократно обращалась к администрации с просьбой приобрести ее — это бы позволило проводить тщательные обследования носоглотки. А если для лапароскопической стойки в хирургии приобрести оптику, я могла бы и оперировать, определенный опыт у меня есть. К тому же недавно я прошла курсы и получила сертификат детского ЛОРа. Благодарна больнице за ходатайство — курсы были оплачены за государственный счет.

Решили проблему самостоятельно

Кроме трудоустройства, для семьи базовой позицией является жилье.

Какое-то время молодые врачи еще надеялись, что представители местной власти предложат варианты. Сами стеснялись обращаться.

— Сначала жили с мамой жены, — рассказывает Евгений, — У нее есть еще одна квартира, которая пятнадцать лет простояла закрытой. Там требовался капитальный ремонт. Решили, что ждать нечего, и все свои сбережения направили на ремонт этой квартиры. Переехали в нее четыре месяца назад.

Врачи там, где их ждут

По сути, горсовет не предоставил никакой материальной помощи семье врачей из Запорожья. Евгений и Влада только от своих бывших коллег узнают, как встречают медиков в других громадах. И радуются за них. Где-то есть доплаты, где-то так называемые подъемные, где-то предоставляют жилье.

— Специалисты должны быть заинтересованы в трудоустройстве в маленьком городе. Ведь можно уехать и на Западную Украину — там тоже тихо и спокойно, — говорит Влада, — Если бы в Рени оказывалась финансовая поддержка медикам-переселенцам, я могла бы привлечь еще некоторых запорожских коллег, они звонят и спрашивают, какие в Рени есть возможности? А что я могу ответить?

Кто хочет, тот ищет возможности

В Ренийской громаде более половины работающих врачей — люди пенсионного возраста.

О привлечении молодых специалистов речь идет не один год.

Только в 2023 году Ренийский городской совет предусмотрел в местном бюджете 1,5 миллиона гривен на приобретение трех квартир для врачей. Но эта программа не была реализована. Главврач объяснял это тем, что на предусмотренные деньги купить квартиру невозможно — цены на рынке жилья выросли.

Вопрос о доплатах молодым врачам вроде бы рассматривались, но ничего сделать не удалось. По словам заместителя городского головы Ивана Стадникова, в больнице были проблемы с выплатой заработной платы, а при таких условиях местный бюджет не может предоставлять доплаты.

Сейчас, когда Ренийский порт не загружен, возможности местного бюджета ограничены — и вопросы поддержки молодых специалистов не рассматриваются.

Что сказать по этому поводу? На ум приходит выражение: «Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины».

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