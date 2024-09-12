«ТЦК похищают подростков»: новый фейк российской пропаганды

Об этом пишет Телеграм-канал «Одеське життя».

Чтобы сделать эту ложь хоть немного похожей на правду, пропагандисты ссылаются на неоднозначные слова общественного деятеля Дмитрия Корчинского, который на днях заявил, что необходимо запретить выезд детей за границу во время войны. И несмотря на то, что он не представляет действующую власть и высказывает собственное мнение, пропагандисты извратили слова из интервью и выдали их за позицию власти Украины.

Так, российская пропаганда конструирует образ «нацистской Украины» с собственным вариантом Гитлерюгенда.

«Так называемая «мобилизация подростков» существует только во вселенной русской пропаганды. Не ведитесь на манипуляции и проверяйте источники. Даже если в «новостях» ссылаются на известных политиков и популярные каналы», – говорится в сообщении.

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