Новости Одессы и Одесской области

«ТЦК похищают подростков»: новый фейк российской пропаганды

«ТЦК похищают подростков»: новый фейк российской пропаганды

Российская пропаганда распространила фейки о том, что в Украине «происходят нередкие случаи исчезновения ребят-подростков», якобы похищаемых представителями ТЦК. Сообщается, что их «психологически обрабатывают», несмотря на возраст, и отправляют на фронт.

Об этом пишет Телеграм-канал «Одеське життя».

Чтобы сделать эту ложь хоть немного похожей на правду, пропагандисты ссылаются на неоднозначные слова общественного деятеля Дмитрия Корчинского, который на днях заявил, что необходимо запретить выезд детей за границу во время войны. И несмотря на то, что он не представляет действующую власть и высказывает собственное мнение, пропагандисты извратили слова из интервью и выдали их за позицию власти Украины.

Так, российская пропаганда конструирует образ «нацистской Украины» с собственным вариантом Гитлерюгенда.

«Так называемая «мобилизация подростков» существует только во вселенной русской пропаганды. Не ведитесь на манипуляции и проверяйте источники. Даже если в «новостях» ссылаются на известных политиков и популярные каналы», – говорится в сообщении.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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