«Украинское ПВО бьет по жилым кварталам»: как россияне оправдывают свои военные преступления

Очередную ложь российских военных преступников развенчивает Телеграм-канал «Одеське життя».

15 сентября российские агрессоры совершили очередное ужасное преступление против мирных украинцев, атаковав авиабомбой обычный жилой дом в Харькове. Пострадали 42 мирных жителя, среди них много детей, один человек погиб. А роспропаганда моментально запустила фейк о том, что разрушение вызвано работой украинского ПВО. Так было неоднократно, в частности, после ракетного удара по отделению киевской детской больницы «Охматдет».

Любимый прием российских производителей фейков – зеркальный перенос своих зверских преступлений на сторону Украины.

Напомним, что российская фабрика фейков также приписывает украинскому ПВО разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе. Распространению этого мифа русская пропаганда по понятным причинам уделяла особое внимание.

Призываем всех быть устойчивыми ко лжи русской пропаганды и помнить, что враг использует самые циничные приемы для создания своих фейков.

Ранее российская пропаганда распространила фейки о том, что в Украине «происходят нередкие случаи исчезновения ребят-подростков», якобы похищаемых представителями ТЦК.