Более полутысячи зданий и квартир: последствия четырех дней дроновых атак по Одессе

Ранее, председатель ОВА Олег Кипер, в эфире национального телемарафона рассказал, что враг за несколько дней запустил по Одессе и Одесскому району более полусотни «шахедов».

Была существенно повреждена инфраструктура, пострадали здания, сгорели машины и зацепило, — отметил председатель ОВА.

Напомним, четыре ночи подряд враг проводил массированную атаку с помощью ударных дронов по Одессе и пригороде. Есть погибшие и раненые дети.

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