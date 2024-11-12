Новости Одессы и Одесской области

Более полутысячи зданий и квартир: последствия четырех дней дроновых атак по Одессе

Более полутысячи зданий и квартир: последствия четырех дней дроновых атак по Одессе

За четыре дня вражеских ударов по Одессе пострадал 121 частный дом и были повреждены 422 квартиры в 14 многоэтажных домах. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Ранее, председатель ОВА Олег Кипер, в эфире национального телемарафона рассказал, что враг за несколько дней запустил по Одессе и Одесскому району более полусотни «шахедов».

Была существенно повреждена инфраструктура, пострадали здания, сгорели машины и зацепило, — отметил председатель ОВА.

Напомним, четыре ночи подряд враг проводил массированную атаку с помощью ударных дронов по Одессе и пригороде. Есть погибшие и раненые дети.

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