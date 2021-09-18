Новости Одессы и Одесской области

Права по почте, когда поплывет парусник и лавандовый лабиринт: главные новости Одессы за 17 сентября

Права по почте, когда поплывет парусник и лавандовый лабиринт: главные новости Одессы за 17 сентября

В пятницу, 17 сентября 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

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У одесских рыбаков начался “урожайный” сезон. Рыбаки рассказали, какая рыба и как идет в это период.

В Нью-Йорке 17 сентября почтили память Алексадра Ройтбурда. Напомним, что директор Одесского художественного музея и знаменитый художник ушел из жизни 8 августа.

Мы публиковали внушительную праздничную программу по случаю того, что Аккерман празднует День города.

Поясняли, что значит  разрешение учиться онлайн в автошколах и каково это – получать водительские права по почте.

Стало известно, что  в Одесском ботаническом саду скоро появится лавандовый лабиринт.

Мы выясняли, выйдет ли вскоре в море Парусник «Дружба».

И показали опасности Воронцовского дворца: Одесский Воронцовский дворец становится опасным местом – почему?

А также сообщили где будет проходить массовая вакцинация от COVID-19 в Одессе 18 и 19 сентября

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Редакция ПРОФИЛЬ

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