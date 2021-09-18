Права по почте, когда поплывет парусник и лавандовый лабиринт: главные новости Одессы за 17 сентября

В пятницу, 17 сентября 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.
У одесских рыбаков начался “урожайный” сезон. Рыбаки рассказали, какая рыба и как идет в это период.
В Нью-Йорке 17 сентября почтили память Алексадра Ройтбурда. Напомним, что директор Одесского художественного музея и знаменитый художник ушел из жизни 8 августа.
Мы публиковали внушительную праздничную программу по случаю того, что Аккерман празднует День города.
Поясняли, что значит разрешение учиться онлайн в автошколах и каково это – получать водительские права по почте.
Стало известно, что в Одесском ботаническом саду скоро появится лавандовый лабиринт.
Мы выясняли, выйдет ли вскоре в море Парусник «Дружба».
И показали опасности Воронцовского дворца: Одесский Воронцовский дворец становится опасным местом – почему?
А также сообщили где будет проходить массовая вакцинация от COVID-19 в Одессе 18 и 19 сентября