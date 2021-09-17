Кабмин утвердил право на дистанционное обучение для будущих водителей. Теперь аккредитованные автошколы могут предоставлять такую услугу курсантам.

Давайте разберемся, как это будет работать.

Дистанционное обучение только на время карантина?

Нет, оно будет на постоянной основе. В пояснительной записке сказано, что COVID-19 это только одна из причин перехода в онлайн. Основанием для разработки проекта стали многочисленные обращения граждан и народных депутатов относительно конституционного права на дистанционное обучение.

В министерство внутренних дел считают, что онлайн-обучение не только удобное и актуальное, но позволяет учиться, независимо от места жительства. Для дистанционного образования нет географических границ, говорится в документе.

Как будут проходить занятия?

В группах должно быть не более 10 человек. Теоретические занятия будут проходить в форме обычных лекций, только в онлайн-формате. В каждой автошколе есть свои утвержденные рабочие программы обучения, ничего нового разрабатывать не нужно. Сдавать промежуточные тесты можно будет онлайн.

Что касается итогового экзамена, то все останется по старому — он будет проходить в МРЭО.

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Посещаемость на онлайн-лекциях тоже будет учитываться, потому что в программе подготовки водителей установлены четкие нормы учебных часов.

Чтобы попасть в группу дистанционного обучения, необходимо об этом заранее предупредить автошколу. То есть еще до начала обучения. Потому что школа должна будет проинформировать Министерство внутренних дел о курсантах, которые намерены учиться дистанционно.

Как получить водительские права почтой?

В электронном кабинете водителя или в приложении «Дія» можно заказать водительское удостоверение. Раньше, чтобы его забрать, нужно было самостоятельно ехать в МРЭО. Потому что таков порядок — удостоверение выдавали лично под роспись после предъявления паспорта. Других вариантов не было.

Но сейчас появится возможность выбрать опцию — права отправят почтой или их доставит курьер прямо вам в руки. Это сделали, чтобы минимизировать контакты людей, в связи с распространением COVID-19.

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