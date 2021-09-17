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В автошколах разрешили учиться онлайн и получать водительские права по почте

В автошколах разрешили учиться онлайн и получать водительские права по почте

Кабмин утвердил право на дистанционное обучение для будущих водителей. Теперь аккредитованные автошколы могут предоставлять такую услугу курсантам.

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Давайте разберемся, как это будет работать.

Дистанционное обучение только на время карантина?

Нет, оно будет на постоянной основе. В пояснительной записке сказано, что COVID-19 это только одна из причин перехода в онлайн. Основанием для разработки проекта стали многочисленные обращения граждан и народных депутатов относительно конституционного права на дистанционное обучение.

В министерство внутренних дел считают, что онлайн-обучение не только удобное и актуальное, но позволяет учиться, независимо от места жительства. Для дистанционного образования нет географических границ, говорится в документе.

Как будут проходить занятия?

В группах должно быть не более 10 человек. Теоретические занятия будут проходить в форме обычных лекций, только в онлайн-формате. В каждой автошколе есть свои утвержденные рабочие программы обучения, ничего нового разрабатывать не нужно. Сдавать промежуточные тесты можно будет онлайн.

Что касается итогового экзамена, то все останется по старому — он будет проходить в МРЭО.

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Посещаемость на онлайн-лекциях тоже будет учитываться, потому что в программе подготовки водителей установлены четкие нормы учебных часов.

Чтобы попасть в группу дистанционного обучения, необходимо об этом заранее предупредить автошколу. То есть еще до начала обучения. Потому что школа должна будет проинформировать Министерство внутренних дел о курсантах, которые намерены учиться дистанционно.

Онлайн обучение

Как получить водительские права почтой?

В электронном кабинете водителя или в приложении «Дія» можно заказать водительское удостоверение. Раньше, чтобы его забрать, нужно было самостоятельно ехать в МРЭО. Потому что таков порядок — удостоверение выдавали лично под роспись после предъявления паспорта. Других вариантов не было.

Но сейчас появится возможность выбрать опцию — права отправят почтой или их доставит курьер прямо вам в руки. Это сделали, чтобы минимизировать контакты людей, в связи с распространением COVID-19.

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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