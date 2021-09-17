В Одесском ботаническом саду скоро появится лавандовый лабиринт (фото)

Напомним, о планах создать в Одесском ботсаду необычный цветочный аттракцион еще в мае этого года сообщал одесский общественник, глава движения «Доброе дело» Анатолий Кавун.

По словам общественника, половину от необходимых 90 тысяч гривен, необходимых для реализации проекта, выделила одесситка Катерина Балютова, чей дед руководил ботсадом в 1950-е годы, а вторую часть нужной суммы предоставила компания по разработке программного обеспечения AB Soft.

И вот сейчас на отведенной под лавандовый лабиринт территории, начали размечать и прокладывать дорожки, а затем здесь подсадят растения.

По словам директора ботсада Людмилы Левчук, лаванда хорошо себя чувствуют в нашем климате, но если будет слишком сухо, ее будут дополнительно поливать. И если погода не подведет, то уже следующей весной здесь будет очень красиво.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала об истории Одесского Ботанического сада.

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Фото: Думская, фото-визуализация лабиринта – Анатолия Кавуна