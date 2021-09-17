Новости Одессы и Одесской области

В Одесском ботаническом саду скоро появится лавандовый лабиринт (фото)

В Одесском ботаническом саду скоро появится лавандовый лабиринт (фото)

В ботаническом саду Одесского национального университета имени Мечникова приступили к созданию декоративного лабиринта из лаванды.

Подписаться

Напомним, о планах создать в Одесском ботсаду необычный цветочный аттракцион еще в мае этого года сообщал одесский общественник, глава движения «Доброе дело» Анатолий Кавун.

По словам общественника, половину от необходимых 90 тысяч гривен, необходимых для реализации проекта, выделила одесситка Катерина Балютова, чей дед руководил ботсадом в 1950-е годы, а вторую часть нужной суммы предоставила компания по разработке программного обеспечения AB Soft.

И вот сейчас на отведенной под лавандовый лабиринт территории, начали размечать и прокладывать дорожки, а затем здесь подсадят растения.

создают лабиринт из лаванды2

Процесс создания необычного аттракциона

создают лабиринт из лаванды3

По словам директора ботсада Людмилы Левчук, лаванда хорошо себя чувствуют в нашем климате, но если будет слишком сухо, ее будут дополнительно поливать. И если погода не подведет, то уже следующей весной здесь будет очень красиво.

лабиринт из лаванды

Так, по задумке создателей, будет выглядеть лабиринт из лаванды

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала об истории Одесского Ботанического сада.

Также смотрите наши фоторепортажи о том, как весной в Одесском ботсаду цвели сакуры, а летом одесситов радовала «королева цветов».

Фото: Думская, фото-визуализация лабиринта – Анатолия Кавуна

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить