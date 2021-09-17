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В Нью-Йорке 17 сентября почтят память Алексадра Ротбурда

В Нью-Йорке 17 сентября почтят память Алексадра Ротбурда

Панихиду в честь Александра Ройтбурда организует Бетти Ройтбурд и Ирина Дратва.

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Об этом сообщается на странице Facebook Одесского художественного музея.

По замыслу организаторов, этот вечер должен стать возможностью для друзей и членов семьи художника, проживающих в Соединенных штатах,  собраться вместе, и поделиться своими лучшими воспоминаниями о замечательной жизни художника.

Вечером все желающие смогут не только говорить, но и петь или танцевать

– сказано в сообщении.

Событие будет происходить в культурном центре La Plaza Cultural, расположенном в Нью-Йорке. Отмечается, что дресс-код отсутсвует, и организаторы просто просят одеваться по погоде.

Время проведения с 16:00 до 20:00 по местному времени.

Напомним, знаменитый художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд скончался 8 августа в Киеве. Ему было 59 лет. Причиной смерти художника называют осложнения после перенесенной им коронавирусной инфекции. Похоронен в Одессе на Третьем еврейском кладбище.

Фото со страницы Facebook Одесского художественного музея

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Иван Свищ ПРОФИЛЬ

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