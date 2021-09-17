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Массовая вакцинация от COVID-19 в Одессе: где можно получить прививку 18 и 19 сентября

Массовая вакцинация от COVID-19 в Одессе: где можно получить прививку 18 и 19 сентября

На предстоящих выходных, 18 и 19 сентября, одесситов вновь приглашают на вакцинацию от COVID-19.

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Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, с 9:00 до 18:00 будут работать 10 центров массовой вакцинации по таким адресам:

  1. пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
  2. ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt, 2-й этаж;
  3. ул. Толбухина, 135, ТЦ «Мегадом» (корпус «Космос», 3-й этаж);
  4. парк Горького, вход со стороны улицы Героев Крут (ул. Терешковой);
  5. ул. Житомирская, 2, Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) №10;
  6. Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;
  7. ул. Болгарская, 38, конкультативно-диагностический центр (КДЦ) горбольницы №1;
  8. ул. Левитана, 62, КДЦ №20;
  9. пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
  10. Международный аэропорт «Одесса».

Вакцинация проводится бесплатно, при себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свитедетельства о вакцинации.

Для вакцинации и ревакцинации доступны вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac.

Для удобства одесситов организована предварительная онлайн-запись на вакцинацию через систему Helsi. Также получить консультацию и записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив своему семейному врачу.

Кроме того, в будние дни продолжают работать кабинеты вакцинации от COVID-19 во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы.

Напомним, на прошедших выходных, 11 и 12 сентября, прививку от COVID-19 получили 11 643 одессита.

По состоянию на утро пятницы, 17 сентября, в Одесской области официально зарегистрировали 530 новых случая COVID-19 против 347 днем ранее.

Ранее глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий подготовил видеообращение, в котором настоятельно призывает учителей не медлить с вакцинацией.

Фото Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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