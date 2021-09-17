Аккерман отпразднует День города и приглашает в гости (программа)

Программа празднеств солидная и продлится два дня: 18 и 19 сентября. Гостей праздника ждут концерты, фудкорт, спортивные соревнования, аттракционы, гигантский торт, выставки, ярмарка, а завершится все гала-концертом в Аккерманской крепости и фейерверком.

Суббота, 18 сентября

С 07.00 «Рыбацкий край» приглашает на Первый причал на соревнования по любительской рыбалке.

С 09.00 на городском стадионе состоится Международный турнир по футболу среди ветеранов с участием команд из Белгорода-Днестровского, Одессы, Киева, Татарбунар, Сараты, Раздельной, Каушан (Молдова).

В 11:00 на площади перед горсоветом поднятие Флага города. Торжественное открытие Дня города Белгорода-Днестровского «Тебе, мой город, поздравления!».

По завершению торжеств всем гостям представят большой праздничный именинный 100-килограммовый торт.

С 11.00 до 15.00 по ул. Олимпийской около Парка Победы, пройдет Выставка военной и пожарной техники. Участвуют кинологи со служебными собаками.

С 11:00 в парке Победы будет работать Детская площадка для маленьких аккерманцев.

С 12.00 начнется Конкурс на приготовление лучшей ухи из свежей рыбы Днестровского лимана. Участие примут 7 команд, а лучшую из них определит зрительское голосование.

С 12.00 в Михайловском сквере состоится турнир по шахматам среди взрослых.

С 12.00 до 16.00 на улицах Олимпийской и Михайловской пройдет ярмарка «Аккерман – город вкуса и творчества». Со своей кухней, бытом и культурой посетителей познакомят в национальных «двориках»: украинский, болгарском, молдавском, польском, узбекском, азербайджанском.

С 12.00 на площади за зданием городского совета, пройдет фестиваль уличной еды «Бессарабский foodcourt». Там же пройдет концерт «Красочная душа Аккермана».

С 15.00 до 17.00 в краеведческом музее (ул. Пушкина, 19) состоятся «Фотовыходные в музее». Можно будет увидеть картины, оружие средних веков, сфотографироваться в фото зонах «Древней Греции» и «Аккермана XIX века».

С 15.00 до 18.00 на спортплощадке по ул. Солнечной, 4 пройдут соревнования стронгменов «Сильнейший казак Аккермана». Участникам предстоит потягать автомобиль, перебрасывать шины, переносить баллоны и бревна, соревноваться в жиме штанги лежа.

С 17.00 на Первом причале начнет работу 14-й Международный фестиваль польской культуры «Аккерманский Полонез». Вниманию посетителей представят выступления творческих коллективов польской культуры разных регионов Украины и Молдовы.

18 и 19 сентября по улице Ушакова на площади возле средневековой крепости будет работать комплекс аттракционов «Корсо-парк» (детская железная дорога, «Экстрим», автодром, Тир, Казино, большая цепная карусель, лебеди). Как подчеркнула Татьяна Шахрай, все аттракционы имеют сертификаты соответствия.

Воскресение 19 Сентября

с 10.00 до 17.00 продолжат действовать «Фотовыходные в музее ». Вход – свободный.

С 10.00 на городском стадионе состоится праздничное мероприятие «Спортивный Аккерман»

С 11.00 на стадионе начнется детский футбольный турнир

В 11.00 в парке Победы начнется концертно-развлекательная программа для детей «Детское творчество белом городу» с участием художественных коллективов городского Центра детского творчества.

В 18.30 – в Аккерманской крепости пройдет праздничный гала-концерт ко Дню города Белгород-Днестровского «Звезды Аккермана».

Учавствуют:

Гостей ожидает невероятное шоу и главный гость – хедлайнер концерта известный украинский певец Артем Пивоваров!

Денис Болдышев – участник Караоке на Майдане, 95-й Квартал, Новой Волны и других шоу,

Валерия Кудрявец – звезда Х-фактор и победительница шоу «Пой как звезда»,

Екатерина Маргарян – полуфиналистка проекта «Голос страны» и голос проекта «Танцы со звездами»,

Наталья Красовская – Заслуженная артистка эстрадного искусства Украины,

Анастасия Жбанкова – участник многих фестивалей и конкурсов, солистка Киевского Академического Муниципального эстрадно-духового оркестра.

BESSARABIAN STYLE BAND.

Хорошее настроение зрителям концерта гарантирует известный киевский ведущий (также уроженец Аккермана) – Дмитрий Танас.

Завершит праздник красочный фейерверк и дискотека FunnyDances.

Работа транспорта

19 сентября работа городского пассажирского транспорта будет продлена до 23:00.

После завершения праздничной концертной программы 19 сентября с 18:00 на спортивной площадке по ул. Ушакова у Аккерманской средневековой крепости будут ожидать городские и пригородные автобусы в соответствии с маршрутами следования.

Кроме того, некоторые улицы города будут перекрыты для движения транспорта 18 и 19 сентября:

18 сентября

С 08.00 до 15.00 часов будет перекрыто движение транспорта по улицам: Независимости – на отрезке от ул. Пушкина до ул. Михайловской, а также Пушкина – на отрезке от ул. Олимпийской до ул. Армянской.

С 08.00 до 19.00 Будет перекрыто движение транспорта по ул. Пушкина – на отрезке от ул. Олимпийской до ул. Независимости.

19 сентября

с 14:00 часов будет временно ограничено движение транспорта по ул. Ушакова – на отрезке от ул. Независимости до ул. Греческой с ограничением заезда с ул. Греческой, ул. Шабской, ул. Горького, ул. Независимости.

По материалам Бессарабия.INFORM

Фото Дмитрия Следнюка