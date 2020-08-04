Пожар в “Токио Стар”: суд отпустил совладельца отеля под домашний арест

Совладельцу сгоревшего в Одессе отеля “Токио Стар” изменили меру пресечения с обычного ареста на домашний.

Теперь Сергей Дурач будет носить электронный браслет. Также ему запрещено выходить из дома без разрешения следователя, передает Суспільне.

16 июля совладельца отеля задержали в аэропорту Одессы. Он прилетел из Рима по болгарскому паспорту.

Ранее под суд по делу о пожаре отдали троих человек.

Как сообщалось, Киевский районный суд Одессы не продлил меру пресечения бизнесмену Вадиму Черному — владельцу сгоревшего отеля «Токио Стар».

Напомним, 17 августа 2019 года вспыхнул отель “Токио Стар”. Во время пожара погибло девять постояльцев, еще 18 пострадало.

Среди погибших оказалась гражданка Австралии. Ее дочь потребовала миллион долларов компенсации.