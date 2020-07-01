Пожар в «Токио Стар»: судить будут троих (видео)

Следственное управление ГУ Нацполиции в Одесской области отправило в суд дело о пожаре в гостинице «Токио Стар».

Обвиняют троих: руководителя и двух администраторов, которые якобы нарушили правила пожарной безопасности.

Об этом сказано в сообщении на сайте полицейского главка области.

Как сообщалось, Киевский районный суд Одессы не продлил меру пресечения бизнесмену Вадиму Черному — владельцу сгоревшего отеля «Токио Стар».

Напомним, 17 августа 2019 года вспыхнул отель “Токио Стар”. Во время пожара погибло девять постояльцев, еще 18 пострадало.

Среди погибших оказалась гражданка Австралии. Ее дочь потребовала миллион долларов компенсации.