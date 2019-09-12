Гибель гражданки Австралии при пожаре в “Токио Стар”: дочь требует 1 млн долларов компенсации

Среди девяти погибших в “Токио Стар” была 73-летняя гражданка Австралии Стелла Сойфер. Ее дочь требует выплатить ей 1 млн долларов моральной компенсации и 628 тыс. грн материального ущерба.

Об этом говорится в постановлении Киевского райсуда Одессы.

Как сообщает интернет-издание slidstvo.info, во время суда прокурор отдела прокуратуры Одесской области Евгений Антощук рассказал, что для возмещения ущерба дочь погибшей гражданки Австралии попросила суд арестовать имущество одного из совладельца гостиницы Сергея Дурача, который скрывается от следствия за рубежом.

Киевский райсуд Одессы удовлетворил это ходатайство и арестовал имущество. Речь идет о корпоративных правах и ценных бумагах девяти юридических лиц и недвижимости.

Адвокат пострадавшей Юлия Неганова рассказала, что гражданский иск стал веским основанием для ареста имущества совладельца гостиницы. Суд будет рассматривать иск австралийки о возмещении после завершения расследования.

Напомним, полиция открыла уголовное производство по признакам нарушения требований пожарной безопасности. Совладельца гостиницы Вадима Черного арестовали на 60 дней без права на залог. В Одесской мэрии сообщали, что Вадим Черный отказывается выплачивать компенсацию пострадавшим от пожара, хотя сам бизнесмен это отрицает. Он сказал, что пострадавшим выплатили денежную помощь на лечение, билеты и тому подобное.

Фото: ГС ЧС