Пожар в “Токио Стар”: пограничники задержали фигуранта дела с болгарским паспортом

В аэропорту “Одесса” задержали фигуранта дела о пожаре в отеле “Токио Стар”, где погибли девять человек.

Как сообщает Госпогранслужба, фигурант прилетел в Одессу из Рима, у него был паспорт гражданина Болгарии. Задержанного передали в Нацполицию.

По данным одесских СМИ, речь идет о совладельце отеля.

Ранее под суд по делу о пожаре отдали троих человек.

Как сообщалось, Киевский районный суд Одессы не продлил меру пресечения бизнесмену Вадиму Черному — владельцу сгоревшего отеля «Токио Стар».

Напомним, 17 августа 2019 года вспыхнул отель “Токио Стар”. Во время пожара погибло девять постояльцев, еще 18 пострадало.

Среди погибших оказалась гражданка Австралии. Ее дочь потребовала миллион долларов компенсации.