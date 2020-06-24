Пожар в «Токио Стар»: владелец сгоревшего отеля намекнул на «российский след»

Об этом сам Черный и сообщил в Facebook.

«Суд отказал прокуратуре в избрании мне меры пресечения. СИЗО, потом круглосуточный домашний арест, потом ночной домашний арест; теперь суд отказал прокуратуре даже в вежливом и незначительном «личном обязательстве», – написал Черный.

Он также заявил, что гостиницу подожгли, а поджигатель — некий российский террорист, которого «высокоинтеллектуальные прокуроры выпустили из Украины».

Что еще мы знаем о пожаре в «Токио Стар»?

Напомним, 17 августа 2019 года вспыхнул отель “Токио Стар”. Во время пожара погибло девять постояльцев , еще 18 пострадало.

, еще 18 пострадало. Среди погибших оказалась гражданка Австралии. Ее дочь потребовала миллион долларов компенсации .

. Тогда Вадиму Черному сообщили о подозрении в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. В октябре арест задержанному продлили до 13 декабря. Предпринимателю назначили залог в 53 миллиона гривен, а позже изменили меру пресечения. Его отправили под домашний арест.

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