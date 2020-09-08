Поврежденный фонтан и капремонт Новощепного: коротко об одесских новостях

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- Очередной акт вандализма в Одессе: вандалы «напали» на фонтан на Театральной площади рядом с Оперным театром.
- В Одессе продолжается капитальный ремонт нашей «клоаки» — Новощепного ряда. Там уже подключен новый водопровод, укладываются рельсы.
- В связи с увеличением коронавирусных больных в Одессе в перечень городских медучреждений, отведенных на борьбу с COVID-19, были внесены изменения. К коронавирусным больницам Одессы добавили еще две.