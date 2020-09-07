Вандалы в Одессе повредили фонтан на Театральной площади

Очередной акт вандализма в Одессе: вандалы «напали» на фонтан на Театральной площади рядом с Оперным театром.

Об этом сообщает коммунальное предприятие «Сервисный центр»:

— Неизвестными лицами был поврежден трубопровод и сломаны две форсунки верхней чаши фонтана, расположенном на Театральной площади. В результате действий вандалов фонтан в ближайшее время не будет работать.

Теперь фонтан будут чинить. Так, для начала ремонтных работ необходимо произвести спуск воды из верхней чаши фонтана.

Напомним, недавно в Одессе в фонтан в Греческом парке вандалами была вылита краска, а пальцы сына Лаокоона на известной скульптуре у Археологического музея подверглись очередной «ампутации».

Фото — КП «Сервисный центр»