К коронавирусным больницам Одессы добавили еще две

В связи с увеличением коронавирусных больных в Одессе в перечень городских медучреждений, отведенных на борьбу с COVID-19, были внесены изменения.

Об этом глава горздрава Елена Якименко сообщила в ходе заседания оперативного штаба в мэрии утром 7 сентября.

Так, в список были добавлены горбольницы № 1 (Еврейская на Мясоедовской) и № 10 (на Маршала Малиновского).

Теперь перечень «ковидных» медучреждений Одессы выглядит так:

инфекционная больница — 360 коек;

больница № 5 — 90 коек;

детская больница № 3 — 30 коек;

больница № 11 — 20 коек + 6 реанимационных;

больница № 1 — 30 коек + 6 реанимационных;

больница № 10 — 60 + 15 реанимационных;

роддом № 2 — 30 коек.

Всего в городе для больных с коронавирусом отведены 620 коек + 37 реанимационных, то есть 657 в городе, сообщила Якименко. Она отметила, что 189 коек подключены к системе централизованной подачи кислорода.

Ранее “Одесская жизнь” показала, как лечат коронавирус в одесской инфекционной больнице.