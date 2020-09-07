Новости Одессы и Одесской области

К коронавирусным больницам Одессы добавили еще две

К коронавирусным больницам Одессы добавили еще две

В связи с увеличением коронавирусных больных в Одессе в перечень городских медучреждений, отведенных на борьбу с COVID-19, были внесены изменения.

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Об этом глава горздрава Елена Якименко сообщила в ходе заседания оперативного штаба в мэрии утром 7 сентября.

Так, в список были добавлены горбольницы № 1 (Еврейская на Мясоедовской) и № 10 (на Маршала Малиновского).

Теперь перечень «ковидных» медучреждений Одессы выглядит так:

  • инфекционная больница — 360 коек;
  • больница № 5 — 90 коек;
  • детская больница № 3 — 30 коек;
  • больница № 11 — 20 коек + 6 реанимационных;
  • больница № 1 — 30 коек + 6 реанимационных;
  • больница № 10 — 60 + 15 реанимационных;
  • роддом № 2 — 30 коек.

Всего в городе для больных с коронавирусом отведены 620 коек + 37 реанимационных, то есть 657 в городе, сообщила Якименко. Она отметила, что 189 коек подключены к системе централизованной подачи кислорода.

Ранее “Одесская жизнь” показала, как лечат коронавирус в одесской инфекционной больнице.

Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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