Капремонт Новощепного ряда: появились новые рельсы и сложности передвижения (фото)

Рельсы на сегодняшний день уложены частично: ближе к Преображенской, появились они и на участке от улицы Екатерининской.

Сам ряд огражден практически со всех сторон, кроме, конечно, той, где работают строительные ряды и расположены жилые дома. Пробраться теперь что к стройрынкам, что к жилью довольно сложно. На трудности передвижения, впрочем, уже мало жалуются вслух: у нас народ ко всему быстро привыкает, и старается проложить себе наиболее «легкий» путь через Новощепной ряд, обходя «ямы», трубы и шагая по гравию.

Место, где в Новощепном ряду кипела стихийная торговля и красовались груды мусора, стало непривычно пустым, вообще здесь все так быстро преображается, что, пожалуй, уже можно говорить о «неузнаваемости» этого исторического места.

Напомним, что пока речь идет о первом этапе капитальных работ в Новощепном ряду. Он продлится, как сообщалось официально, до 12 января следующего года. Второй этап продлится с 12 января по 12 июля 2021-го. Впрочем, работы могут быть окончены и раньше указанных сроков.

Реконструкция Новощепного ряда — составляющая проекта «Север-Юг», создания 32-километрового трамвайного маршрута, который должен соединить поселок Котовского и жилмассив Таирова.

Фото: Мария Котова