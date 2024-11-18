Новости Одессы и Одесской области

Пострадавшим от прилета в Одессе оказывают необходимую помощь (фото)

Пострадавшим от прилета в Одессе оказывают необходимую помощь (фото)

В понедельник, 18 ноября, враг в очередной раз нанес удар по густонаселенному району Одессы. Повреждены многоквартирный дом, университет, админздание. По состоянию на 16:00 известно о 10 погибших и около 40 раненых. На месте работают спасатели, медики, полиция, психологи и волонтеры. Развернуты палатки оперативного штаба.

Об этом сообщает корреспондент «Одесской Жизни» с места трагедии.

Сейчас движение по проспекту Шевченко перекрыто в квартале от Шампанского переулка до улицы Леси Украинки (Гагарина). Полицейские направляют транспорт на прилегающие улицы. Сообщается, что

На месте прилета работают спасательные и коммунальные службы. Развернуты палатки. Пострадавшим оказывается и гуманитарная оперативная помощь.

Развернута палатка от мэрии, где выстроилась очередь. Работает несколько благотворительных фондов, которые помогают жителям пострадавших зданий горячими напитками и едой.

Ранее в Одесском муниципалитете сообщили, что в Приморском районе организована работа оперативного штаба.

Сотрудники райадминистрации принимают заявления на оформление материальной помощи, предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления по программе єВідновлення.

Жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в оперативный штаб или звонить в Приморскую районную администрацию по телефону: (048) 705-75-00.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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