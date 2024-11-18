Постраждалим від прильоту в Одесі надають необхідну допомогу (фото)

Про це повідомляє кореспондент “Одеського Життя” з місця трагедії.

Наразі рух проспектом Шевченка перекрито в кварталі від Шампанського провулка до вулиці Лесі Українки (Гагаріна). Поліцейські спрямовують транспорт на прилеглі вулиці. Повідомляється, що

На місці прильоту працюють рятувальні та комунальні служби. Розгорнуті палатки. Постраждалим надається та гуманітарна оперативна допомога.

Розгорнуто палатку від мерії, де вишукалася черга. Працює декілька благодійних фондів, які допомагають жителям постраждалих будівель гарячими напоями та їжею.

Раніше в одеському муніципалітеті повідомили, що у Приморському районі організовано роботу оперативного штабу.

Співробітники райадміністрації приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги, надають консультації щодо пакету документів, який необхідно зібрати для оформлення за програмою єВідновлення.

Мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до оперативного штабу, або телефонувати до Приморської районної адміністрації за телефоном: (048) 705-75-00.

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