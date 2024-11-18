Новости Одессы и Одесской области

На центральной магистрали Одессы перекрыли движение

На центральной магистрали Одессы перекрыли движение

Движение по проспекту Шевченко перекрыто в квартале от Шампанского переулка до Леси Украинки (Гагарина). Полицейские направляют транспорт на прилегающие улицы.

Об этом сообщают корреспондент “Одесской Жизни”.

На проспекте Шевченко в Одессе временно закрыто движение на участке от проспекта Леси Украинки (бывший Гагарина) до Шампанского переулка. На этом месте развернут штаб спасательной операции по ликвидации последствий российского ракетного удара

оперетивный штаб

Медики, спасатели и психологи оказывает помощь пострадавшим, коммунальщики принимают заявки на помощь в ремонте поврежденных квартир. Волонтеры предлагают горячие напитки и сухие пайки. 

Что до дорожного движения, то наиболее перегружена улица Армейская, куда движется поток автомобилей со стороны Аркадии. Лучше заранее планировать ее объезд.

Со стороны проспекта Леси Украинки движение не такое интенсивное и там можно спокойно свернуть, чтобы объехать зарытый участок.

Ранее российские войска нанесли среди белого дня удар баллистической ракетой по густонаселенному району Одессы. На данный момент известно про 10 погибших и 39 раненых.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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