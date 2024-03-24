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Будут ли отключать свет в Одессе 24 марта и работают ли графики

Будут ли отключать свет в Одессе 24 марта и работают ли графики

По состоянию на 12:00 воскресенья, 24 марта, электроснабжение Одессы и Одесского района полностью восстановлено после рашистского массированного обстрела в ночь на 22 марта. Однако в случае увеличения потребления электроэнергии возможны отключения согласно графику стабилизационных отключений.

Об этом сообщили в компании «ДТЭК Одесские электросети».

«Теплая и ветреная погода 24 марта позволяет обеспечить мощность всех клиентов и не ограничивать электропотребление.
В случае ограничений, мы обязательно уведомим клиентов через официальные каналы, следите за обновлениями»,

– сообщают энергетики.

В то же время в ДТЭК просят потреблять электроэнергию разумно – ограничить использование уличного освещения, подсветок фасадов и вывесок. Не следует включать одновременно все энергоемкие приборы.

Ремонтные работы на энергетических объектах продолжаются.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, кто в Одессе сегодня останется без света из-за ремонтных работ.

Также сообщалось, что, по информации Укрэнерго, графики отключений света в Одесской области могут быть применены при росте энергопотребления.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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