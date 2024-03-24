Новости Одессы и Одесской области

В ночь на 25 марта Одесса вновь отбивается от «шахедов»: часть города без света и воды

В ночь на 25 марта Одесса вновь отбивается от «шахедов»: часть города без света и воды

Не успели одесситы порадоваться восстановлению электроснабжения после атаки в ночь на 22 марта, как, судя по всему, наши испытания пока что не заканчиваются: в ночь на понедельник, 25 марта 2024 года, русские террористы снова атакуют наш город ударными беспилотниками типа «шахед». Причем, уже ощутимы последствия…

Сигнал воздушной тревоги в Одессе и области прозвучал в 23:20. Сначала мониторинговые Телеграм-каналы сообщали о ракетной опасности для области, но позже стало известно о движении группы «шахедов» в сторону Одессы и Порта-Аненталь (то бишь Южного).

В настоящее время продолжается боевая работа.

Итоги атаку, разумеется, пока неизвестны, но очевидно то, что часть Одессы снова осталась без света, в частности, на поселке Котовского, в северных пригородах и части центра города.

Кроме того, у части одесситов пропала и вода.

Как пишут Телеграм-каналы, по всец вероятности, цель врага и на этот раз – объекты энергетики. Причем информация поступает самая противоречивая: одни пишут о «контролируемом отключении», а другие заявляют об «ударе по подстанции».

В любом случае следует помнить, что, прежде чем делать какие-либо выводы, важно дождаться официальной информации.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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