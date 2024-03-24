В ночь на 25 марта Одесса вновь отбивается от «шахедов»: часть города без света и воды

Сигнал воздушной тревоги в Одессе и области прозвучал в 23:20. Сначала мониторинговые Телеграм-каналы сообщали о ракетной опасности для области, но позже стало известно о движении группы «шахедов» в сторону Одессы и Порта-Аненталь (то бишь Южного).

В настоящее время продолжается боевая работа.

Итоги атаку, разумеется, пока неизвестны, но очевидно то, что часть Одессы снова осталась без света, в частности, на поселке Котовского, в северных пригородах и части центра города.

Кроме того, у части одесситов пропала и вода.

Как пишут Телеграм-каналы, по всец вероятности, цель врага и на этот раз – объекты энергетики. Причем информация поступает самая противоречивая: одни пишут о «контролируемом отключении», а другие заявляют об «ударе по подстанции».

В любом случае следует помнить, что, прежде чем делать какие-либо выводы, важно дождаться официальной информации.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.