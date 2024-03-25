Наслідки ворожої атаки 25 березня: частину Одеси знеструмлено, електротранспорт зупинено

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Як повідомляє телеграм-канал “Одесской жизни” з посиланням на Сили оборони Півдня, цієї ночі ворог продовжив удари по об’єктах енергетики, на Одещині уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт і спричинили на ньому пожежу, через що знеструмили частину обласного центру та прилеглих населених пунктів.



У ДТЕК повідомили, що в Одесі та Одеському районі застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Щоб зменшити навантаження на мережу сьогодні в місті не працюватиме електротранспорт.

“У зв’язку з відсутністю електроенергії міський електротранспорт сьогодні не працює”, – повідомили в мерії.

Влада міста повідомила, що компенсувала відсутність електротранспорту, збільшивши кількість автобусів на міських маршрутах.

Дитячі садочки, у яких немає світла, продовжать приймати дітей у чергові групи. Батьків просять врахувати, що приготування їжі в них неможливе, тому дітей краще погодувати вдома.

Заклади, у яких електропостачання відновлено, працюватимуть у звичайному режимі.

Як відбивали нічну атаку на півдні

Росіяни постійно змінюють тактику ударів, щоб навантажити нашу ППО. Цієї ночі ворожа атака на південні регіони була зосереджена на Миколаївщині та Одещині, повідомили в силах оборони Півдня.

У ніч на 25 березня перед атакою дронами з літака тактичної авіації з акваторії Чорного моря російські терористи випустили по Одеській області протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Однак ракета до цілі не долетіла і втратила бойову здатність у повітрі. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило.

Далі ворог атакував кількома хвилями “шахедів” з акваторії Чорного моря. В Одеській області було збуто чотири ударні дрони, ще чотири – у Миколаївській області.

Ворожі дрони традиційно баражували серед житлових кварталів населених пунктів. Унаслідок падіння збитого “шахеда” в приватному секторі Миколаєва сталося руйнування двоповерхового житлового будинку, там також була пожежа, яку ліквідували фахівці ДСНС. Вибуховою хвилею побито кілька навколишніх будинків. За попередніми даними 11 осіб дістали поранення, 2 госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці.

В Одеській області уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт і спричинили на ньому пожежу, через що було знеструмлено частину обласного центру та прилеглих населених пунктів. Пожежу ліквідовано.

Люди не постраждали.

Відновлювальні та ремонтні роботи тривають.

Нагадаємо, 24 березня електропостачання Одеси та Одеського району було повністю відновлено після рашистського масованого обстрілу в ніч на 22 березня.