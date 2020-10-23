Новости Одессы и Одесской области

Последний день агитации и новые зоны карантина – главные события Одессы 23 октября

Последний день агитации и новые зоны карантина – главные события Одессы 23 октября

Сегодня, в пятницу, 23 октября, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области:

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Сегодня, 23 октября – последний день, когда разрешена агитация на местных выборах.

Министерство внутренних дел Украины обнародовало статистику нарушений в ходе кампании по подготовке к местным выборам. Одесская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству зафиксированных нарушений.

В Украине с понедельника, 26 октября, вступит в силу новое карантинное зонирование. Часть Одесской области будет в «красной» зоне. Еще часть, включая Одессу – в «оранжевой».

В селе Троицкое Беляевского района в ночь на пятницу, 23 октября, во двор кандидату на должность главы ОТГ бросили бутылки с зажигательной смесью.

В Одессе в Малиновском суде 23 октября на заседании семеро арестантов вскрыли вены.

Фото Марии Котовой

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