Последний день агитации и новые зоны карантина – главные события Одессы 23 октября

Сегодня, в пятницу, 23 октября, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях в Одессе и Одесской области:
Сегодня, 23 октября – последний день, когда разрешена агитация на местных выборах.
Министерство внутренних дел Украины обнародовало статистику нарушений в ходе кампании по подготовке к местным выборам. Одесская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству зафиксированных нарушений.
В Украине с понедельника, 26 октября, вступит в силу новое карантинное зонирование. Часть Одесской области будет в «красной» зоне. Еще часть, включая Одессу – в «оранжевой».
В селе Троицкое Беляевского района в ночь на пятницу, 23 октября, во двор кандидату на должность главы ОТГ бросили бутылки с зажигательной смесью.
В Одессе в Малиновском суде 23 октября на заседании семеро арестантов вскрыли вены.
Фото Марии Котовой