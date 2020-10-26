Новое карантинное зонирование: какими цветами отметили Одесскую область?

В Украине с понедельника, 26 октября, вступило в силу новое карантинное зонирование, которое будет действовать две недели.
Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности в пятницу, 23 октября.
Часть Одесской области будет в “красной” зоне. Это города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Овидиопольский, Подольский, Савранский и Татарбунарский районы.
Остальная часть региона, включая Одессу, будет в “оранжевой” зоне.
Напомним, соседний с Одессой Николаев включили в “красную” зону.1 комментарий
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