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Дело о бунте в колонии: в одесском суде семеро подсудимых вскрыли себе вены

Дело о бунте в колонии: в одесском суде семеро подсудимых вскрыли себе вены

В Одессе в Малиновском суде 23 октября на заседании семеро арестантов вскрыли вены.

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Рассматривалось дело о бунте в колонии в мае 2019-го года. Подсудимым должны были избрать меру пресечения, пишет 048.

Сообщается, что арестанты, скорее всего, вскрыли вены заточками, которые им передали вместе с медицинскими масками.

27 мая 2019 года на территории колонии №51 в Одессе произошел бунт осужденных, во время которого начался пожар. Огонь повредил здание учреждения и пожарный автомобиль.

По последним данным, во время беспорядков пострадали 13 сотрудников, информации о пострадавших среди заключенных нет. Шестеро сотрудников были захвачены в заложники, но их вскоре удалось освободить.

В полиции опровергли сообщения о якобы произошедшем во время бунта побеге заключенных.

Фото: 048

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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