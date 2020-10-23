Дело о бунте в колонии: в одесском суде семеро подсудимых вскрыли себе вены

В Одессе в Малиновском суде 23 октября на заседании семеро арестантов вскрыли вены.

Рассматривалось дело о бунте в колонии в мае 2019-го года. Подсудимым должны были избрать меру пресечения, пишет 048.

Сообщается, что арестанты, скорее всего, вскрыли вены заточками, которые им передали вместе с медицинскими масками.

27 мая 2019 года на территории колонии №51 в Одессе произошел бунт осужденных, во время которого начался пожар. Огонь повредил здание учреждения и пожарный автомобиль.

По последним данным, во время беспорядков пострадали 13 сотрудников, информации о пострадавших среди заключенных нет. Шестеро сотрудников были захвачены в заложники, но их вскоре удалось освободить.

В полиции опровергли сообщения о якобы произошедшем во время бунта побеге заключенных.

Фото: 048