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День тишины перед выборами: когда наступит и что будет за нарушение?

День тишины перед выборами: когда наступит и что будет за нарушение?

Сегодня, 23 октября – последний день, когда разрешена агитация на местных выборах.

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Суббота, 24 октября, будет Днем тишины. Его также называют днем размышлений, во время которого гражданам нужно дать возможность определиться с выбором без чьего-либо вмешательства.

В день тишины нельзя агитировать как в пользу какого-либо кандидата или политической партии, так и против них. Запрет распространяется как на самих кандидатов и партии, так и на рядовых избирателей. То есть агитировать нельзя никому. Можно лишь призвать принять участие в голосовании.

Запрет распространяется также и на сам день выборов, 25 октября.

За нарушение предусмотрены штрафы в размере от 850 до 1 360 грн для должностных лиц и от 510 до 850 грн — для других граждан.

Напомним, выбирать 25 октября будем депутатов местных советов, глав городов и объединенных территориальных громад (ОТГ).

Узнайте также: Как правильно заполнять бюллетень на выборах 25 октября – видеоинструкция

Фото: Телеканал ICTV

Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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