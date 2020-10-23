День тишины перед выборами: когда наступит и что будет за нарушение?

Сегодня, 23 октября – последний день, когда разрешена агитация на местных выборах.

Суббота, 24 октября, будет Днем тишины. Его также называют днем размышлений, во время которого гражданам нужно дать возможность определиться с выбором без чьего-либо вмешательства.

В день тишины нельзя агитировать как в пользу какого-либо кандидата или политической партии, так и против них. Запрет распространяется как на самих кандидатов и партии, так и на рядовых избирателей. То есть агитировать нельзя никому. Можно лишь призвать принять участие в голосовании.

Запрет распространяется также и на сам день выборов, 25 октября.

За нарушение предусмотрены штрафы в размере от 850 до 1 360 грн для должностных лиц и от 510 до 850 грн — для других граждан.

Напомним, выбирать 25 октября будем депутатов местных советов, глав городов и объединенных территориальных громад (ОТГ).

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Фото: Телеканал ICTV