Новости Одессы и Одесской области

После массированного удара Украина получит ракеты для систем ПВО

После массированного удара Украина получит ракеты для систем ПВО

После массированного ракетного удара россиян по нашим мирным городам Британия анонсировала срочные поставки ракет для систем противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщил британский министр обороны Грант Шэппс на своей странице в соцсети.

«Великобритания принимает срочные меры по укреплению противовоздушной обороны Украины после убийственных авиаударов Путина», — говорится в заявлении.

По его словам, сотни ракет для ПВО британского производства отправляются, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для защиты от варварских бомбардировок российского диктатора.

«Путин проверяет обороноспособность Украины и решимость Запада — сейчас пришло время миру объединиться и удвоить наши усилия, чтобы дать Украине то, что им нужно для победы», — добавил министр.

Есть мнение, что сегодняшняя атака — это нервная реакция россиян на удачное уничтожение украинским военными российских самолетов Су-34 на южном направлении и большого десантного корабля «Новочеркасск» в Феодосии.

«Украина уничтожила 20% Черноморского флота России. Те, кто считает, что война на Украине зашла в тупик, ошибаются», — написал Грант Шэппс сразу после удара по «Новочеркасску».

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Ракетный удар по Украине 29 декабря

Ночью враг прибегнул к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали «Шахедами», в общем выпустив 36 БпЛА.

Атака была разнесенной по времени и комбинированной. Вечером и ночью полетели «Шахиды» и баллистические ракеты. С утра начались удары авиационными ракетами.

Всего по Украине выпустили 122 ракеты и 36 «Шахидов». Сбить, по заявлению командования, удалось 87 ракет и 27 дронов. Итого из 158 воздушных целей удалось сбить 114, сообщил главком Залужный.

Все уничтоженные ракеты — это были модели Х-101/Х-555/Х-55, которые запускаются со стратегических бомбардировщиков.

Те ракеты, которые сбить не удалось — это Х-22/Х-32 (тоже с дальних бомбардировщиков), пять «Кинжалов», которые пустили из-под Астрахани, четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна авиаракета Х-59.

Также не удалось сбить баллистические ракеты С-300/С-400/Искандер-М — всего 14 единиц.

Под удар попал Киев и крупнейшие областные центры — Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов.

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Погибших по всей стране 21, количество раненых приближается к 80. Больше всего смертей в Запорожье — шесть человек в Днепре — пять, по трое погибли в Киеве, Одессе и Харькове, один во Львове.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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