После массированного удара Украина получит ракеты для систем ПВО

Об этом сообщил британский министр обороны Грант Шэппс на своей странице в соцсети.

«Великобритания принимает срочные меры по укреплению противовоздушной обороны Украины после убийственных авиаударов Путина», — говорится в заявлении.

По его словам, сотни ракет для ПВО британского производства отправляются, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для защиты от варварских бомбардировок российского диктатора.

«Путин проверяет обороноспособность Украины и решимость Запада — сейчас пришло время миру объединиться и удвоить наши усилия, чтобы дать Украине то, что им нужно для победы», — добавил министр.

Есть мнение, что сегодняшняя атака — это нервная реакция россиян на удачное уничтожение украинским военными российских самолетов Су-34 на южном направлении и большого десантного корабля «Новочеркасск» в Феодосии.

«Украина уничтожила 20% Черноморского флота России. Те, кто считает, что война на Украине зашла в тупик, ошибаются», — написал Грант Шэппс сразу после удара по «Новочеркасску».

Ракетный удар по Украине 29 декабря

Ночью враг прибегнул к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали «Шахедами», в общем выпустив 36 БпЛА.

Атака была разнесенной по времени и комбинированной. Вечером и ночью полетели «Шахиды» и баллистические ракеты. С утра начались удары авиационными ракетами.

Всего по Украине выпустили 122 ракеты и 36 «Шахидов». Сбить, по заявлению командования, удалось 87 ракет и 27 дронов. Итого из 158 воздушных целей удалось сбить 114, сообщил главком Залужный.

Все уничтоженные ракеты — это были модели Х-101/Х-555/Х-55, которые запускаются со стратегических бомбардировщиков.

Те ракеты, которые сбить не удалось — это Х-22/Х-32 (тоже с дальних бомбардировщиков), пять «Кинжалов», которые пустили из-под Астрахани, четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна авиаракета Х-59.

Также не удалось сбить баллистические ракеты С-300/С-400/Искандер-М — всего 14 единиц.

Под удар попал Киев и крупнейшие областные центры — Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, Львов.

Погибших по всей стране 21, количество раненых приближается к 80. Больше всего смертей в Запорожье — шесть человек в Днепре — пять, по трое погибли в Киеве, Одессе и Харькове, один во Львове.