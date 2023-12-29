Після масованого удару Україна отримає ракети для систем ППО

Про це повідомив британський міністр оборони Грант Шепс на своїй сторінці в соцмережі.

“Великобританія вживає термінових заходів щодо зміцнення протиповітряної оборони України після вбивчих авіаударів Путіна”, – йдеться у заяві.

За його словами, сотні ракет для ППО британського виробництва вирушають, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту від варварських бомбардувань російського диктатора.

“Путін перевіряє обороноздатність України та рішучість Заходу – зараз настав час миру об’єднатися та подвоїти наші зусилля, щоб дати Україні те, що їм потрібно для перемоги”, – додав міністр.

Є думка, що сьогоднішня атака – це нервова реакція росіян на вдале знищення українськими військовими російських літаків Су-34 на південному напрямку та великого десантного корабля “Новочеркаськ” у Феодосії.

«Україна знищила 20% Чорноморського флоту Росії. Ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються», — написав Грант Шеппс відразу після удару по «Новочеркаську».

Ракетний удар по Україні 29 грудня

Вночі ворог вдався до наймасовішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували “Шахедами”, загалом випустивши 36 БПЛА.

Атака була рознесена за часом і комбінована. Увечері та вночі полетіли “Шахиди” та балістичні ракети. Зранку почалися удари авіаційними ракетами.

Всього по Україні випустили 122 ракети та 36 “Шахідів”. Збити, за заявою командування, вдалося 87 ракет та 27 дронів. Всього зі 158 повітряних цілей вдалося збити 114, повідомив головком Залужний.

Усі знищені ракети – це були моделі Х-101/Х-555/Х-55, які запускаються зі стратегічних бомбардувальників.

Ті ракети, які збити не вдалося – це Х-22/Х-32 (теж з далеких бомбардувальників), п’ять “Кинджалів”, які пустили з-під Астрахані, чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П та одна авіаракета Х-59.

Також не вдалося збити балістичні ракети С-300/С-400/Іскандер-М – лише 14 одиниць.

Під удар потрапив Київ та найбільші обласні центри – Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Львів.

Загиблих по всій країні 21 кількість поранених наближається до 80. Найбільше смертей у Запоріжжі – шестеро людей у Дніпрі – п’ять, по троє загинули в Києві, Одесі та Харкові, одна у Львові.