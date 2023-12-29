Новости Одессы и Одесской области

Ночной обстрел Одессы «шахедами»: последствия попаданий в многоэтажку в центре города (фото, видео)

Ночной обстрел Одессы «шахедами»: последствия попаданий в многоэтажку в центре города (фото, видео)

Россияне поздно вечером 28 декабря атаковали в очередной раз Одессу дронами-камикадзе, маршруты которых прокладывают над жилыми кварталами.

ВАЖНО! После обстрела дронами россия атаковала город крылатыми ракетами. В результате этого загорелась еще одна многоэтажка. Есть погибшие и много раненых. Подробности в публикации: Ракетная атака по всей Украине — в Одессе есть погибшие, многие ранены

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, подавляющее большинство враждебных БПЛА типа «Shahed-131/136» заходило на удар по направлению временно оккупированного Крыма.

Всего силами обороны было уничтожено 14 дронов-камикадзе:

  • 10 в Одесской области,
  • 3 в Николаевской области,
  • 1 в Херсонской области.

В Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры.

А в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. Возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

атака шахеда
атака шахеда
атака шахеда

Пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.

На видео слышны крики людей и факел огня. Как пишут одесситы, было очень много дыма, на улицах рядом с пострадавшим домом было тяжело дышать.

атака шахеда

На фото видны последствия после тушения пожара, произошедшего на верхних этажах многоэтажки.

атака шахеда
атака шахеда

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Уже утром будет работать оперативный штаб, куда могут обращаться жильцы дома о получении помощи за поврежденное жилье.

Но к утру в результате ракетной атаки пострадал еще один ЖК. Разрушены несколько этажей. На месте попадания пожар. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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