В Крыму уничтожен еще один «русский военный корабль»: подробности (видео)

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Видео и фото прилета по порту временно оккупированного Крыма распространяются в соцсетях.

По официальной информации, около 02.30 украинская тактическая авиация крылатыми ракетами атаковала большой десантный корабль Черноморского флота.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов и всех причастных за филигранную работу по уничтожению российского военного корабля. А также посоветовал оккупантам и коллаборантам покинуть украинский Крым, пока есть время.

Олещук написал также, что к флагману россии «Москва» присоединился БДК «Новочеркасск». Из этого можно предположить, что корабль не просто поврежден, а уничтожен.

По информации из соцсетей, известно, что именно на этом корабле в Крым россияне доставили иранские «шахеды», которыми атакуют Украину.

Утром гаулейтер Крыма Аксенов заверил, что корабль «Новочеркасск» уже не детонирует.

Местные жители сообщают, что Феодосийский порт окружен военными. А также, что в результате взрыва в Феодосии поврежден железнодорожный вокзал. Пригородные поезда из Феодосии в Джанкой по техническим причинам отправятся не от конечной станции, а со станции Айвазовская.

Справка о БДК «Новочеркасск».

Это корабль проекта 775, который для СССР строила социалистическая Польша с 1974 по 1991 год с учетом возможности проведения операций в океане.

Точно такой же украинский корабль «Константин Ольшанский» российские войска захватили в Крыму в 2014 году.

Первая попытка атаковать БДК «Новочеркасск» была 24 марта 2022 года в порту оккупированного Бердянска. Сегодня корабль оккупантов добили.