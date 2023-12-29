Ракетная атака по всей Украине: в Одессе слышны взрывы

Об этом сообщают мониторинговые каналы, а также официальный канал Воздушных сил ВСУ.

На Одессу идет массированная ракетная атака. В городе слышны громкие взрывы.

По предварительной информации, пострадала одна из школ, там вылетели окна, сообщают местные телеграм-каналы. Также поступает информация о еще одном прилете в многоквартирный дом в городе.

Также одесситы в местных чатах пишут, что слышны звуки пролета ракет.

Ждем официальную информацию об атаке на город и его последствиях.

Также громкие взрывы слышны в других городах Украины. С самого утра раздалось около 10 взрывов в Харькове — город накрывают ракетами С-300.

Местные телеграм-каналы города Днепр пишут о прилете ракеты в ТРЦ. Есть погибшие и пострадавшие.

В Киеве местные власти пишут о взрывах в городе.

Пока известно о пяти травмированных, сообщил городской голова Кличко. Одного человека госпитализировали.

Также, по информации мэра Киева, взрывом повреждено здание станции метро «Лукьяновская». Станция работает как укрытие. Поезда на станции не останавливаются.

Также слышны взрывы в Запорожье, Миргороде, Черкассах.

Жителей Украины просят находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Подготовка к атаке

Еще ночью 8 бортов российских бомбардировщиков Ту-95МС вылетели из аэродрома “Оленья”. К утру они были у зон пусков ракет, а уже к 7 утра первые крылатые ракеты достигли Украины.

Как сообщили в телелеграм-канале “Николаевский Ванек”, утром выпустили ракеты минимум 11 бортов ТУ-95МС.

Есть информация о 2 дополнительных, которые были в районе Каспия, то есть всего 13 бортов ТУ-95мс, но не могу этого пока на 100% подтвердить, —

написали на канале.

Напоминаем, видео и фото работы сил ПВО и последствий атаки не публикуем до появления официальной информации.

Справка.

Ту-95МС – это стратегический бомбардировщик, который может лететь на расстояние до 13 тыс километров, имеющий на вооружении бомбы или ракеты. Он был создан в СССР в 1950-х годах, чтобы атаковать США ядерным оружием. Сейчас Россия использует эти крылатые машины для обстрелов Украины крылатыми ракетами.

Самолет имеет четыре мощных двигателя с винтами, может лететь со скоростью до 920 км/ч. Может нести до шести крылатых ракет, с поражением до 5500 км.

Фото Ту-95 МС иллюстративное