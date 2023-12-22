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Сразу три новейших бомбардировщика Су-34 попали в ловушку и сбиты украинским ПВО

Сразу три новейших бомбардировщика Су-34 попали в ловушку и сбиты украинским ПВО

Зенитчики ВСУ снова смогли организовать засаду и массово уничтожить российскую авиацию. В этот раз уничтожены три бомбардировщика Су-34. Эти новые самолеты сбрасывали управляемые бомбы КАБ на мирные населенные и на наших защитников в Херсонской области.

Об успешной операции по ликвидации российских самолетов сообщил командующий Воздушными силами ВСУ  Николай Олещук.

Этот успех своих подчиненных он назвал ответом на сегодняшнюю ночную атаку «Шахедов» против украинских городов. 

Командующий в своем телеграм-канале написал: 

— Ночью 22 декабря 2023 на куске сбитого «шахеда» с серией «ЬИ» получил послание от оккупантов: «сDхните сYки».

Отличная идея! Вот вам наш ответ!

Сегодня, в полдень, на Южном направлении – минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34!

Вечного полета «братья»!

Всем спасибо за боевую работу!

Итого – к победе!

 

Это не первая воздушная засада украинских ПВО. Недавно, в декабре 2023 года, в районе острова Змеиный из засады был сбит российский бомбардировщик Су-24. В мая этого года под Брянском, прямо над территорией россии, ВСУ смогли уничтожить 2 вертолета и 2 самолета врага.

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