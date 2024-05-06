Новости Одессы и Одесской области

Посевная кампания 2024: Одесскую область планируют обеспечить овощами собственного производства

Посевная кампания 2024: Одесскую область планируют обеспечить овощами собственного производства

На Одесщине почти закончили посев овощных культур и продолжается посевная компания риса. В этом году ожидается, что область обеспечит потребность в овощах путем собственного производства, а излишки продадут в соседние области.

Об этом сообщили в Департаменте аграрной политики Одесской областной госадминистрации.

Посевы овощных культур увеличены

По всем категориям хозяйств Одесской области в текущем году планируется посеять 14,7 тыс. га овощных культур, что составляет 106,5% к уровню прошлого года.

По состоянию на 1 мая посеяно 13,9 тыс. га овощей.

В аграрном департаменте сообщили, что в целях удовлетворения спроса населения и с учетом конъюнктуры рынка расширены посевные площади таких овощных культур, как лук, помидоры и свекла.

А учитывая сложившуюся ситуацию в Херсонской области — основному поставщику арбузов, сельхозпредприятия Одесщины увеличили посевные площади бахчевых культур на 109,4% по сравнению с 2023 годом, в том числе:

  • арбузов на 108,7%
  • дынь на 111,1%.

Традиционно самые большие площади посевов овощных культур в сельхозпредприятиях Одесского, Белгород-Днестровского и Измаильского районов.

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По предварительным расчетам, валовой сбор овощей ожидается в пределах 290 тыс. тонн при норме потребления населением области 315 тыс. тонн.

«То есть область практически обеспечивает потребность в овощах путем собственного производства. При этом отдельные виды овощей, такие как лук и помидоры, по которым прогнозируется перепроизводство, частично продаются в другие области», — заявили в департаменте.

Посевная кампания риса 2024

Как сообщили в Одесской ОГА, в этом году в регионе планируют засеять 2,5 тыс. га рисовых полей. Эту культуру выращивают преимущественно в Килийской громаде. На рисовые поля идет подача воды из оросительных систем.

«Учитывая непростые условия, в которых начат поливной сезон, сельхозпроизводители понимают: выращивание риса — это значительный вклад для решения продовольственной безопасности региона и страны», — отметили в ОГА.

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