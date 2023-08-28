На одесские прилавки не попали почти 4 тонны арбузов и дынь с нитратами

Сезон арбузов и дынь в Одессе – в самом разгаре. В этом году арбузы едут к нам из Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Турции и Греции. В то же время специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области не допустили на одесские прилавки около 4 тонн бахчевых. Причина – повышенное содержание нитратов.

Сколько тонн бахчевых не допустили к продаже в 2023 году

По информации ведомства, специалисты проводят соответствующие фитосанитарные процедуры для грузов с арбузами и следят за тем, чтобы к реализации не были допущены продукты, которые могут оказаться опасными для человека.

По данным Госпродпотребслужбы, с начала июля текущего года к продаже на рынках Одессы и области не было допущено 3859 кг бахчевых с повышенным уровнем нитратов, в том числе:

дынь – 1400 кг;

арбузов – 1795 кг.

Специалисты предупреждают: опасно покупать бахчевые с поврежденной кожурой, вмятинами, подгнившими или разрезанными. Бактерии быстро размножаются на сладкой поверхности поврежденного плода, поэтому при употреблении такого арбуза возможны желудочно-кишечные расстройства.

Созревание арбузов и дынь обычно ускоряют с помощью нитратосодержащих препаратов. Определить «на глазок» нитраты невозможно, это можно сделать только с помощью лабораторных исследований. Допустимый уровень содержания нитратов в арбузах – 60 мг/кг.

Покупать арбузы лучше всего в августе – тогда есть почти 100% гарантии, что они будут без вредных веществ, ведь арбузы и так созревают на солнце. Но наиболее надежный метод определить, насколько безопасны арбуз или дыня – устройство, измеряющее содержание нитратов – нитрометр.

Как правильно выбирать арбуз: советы от Госпродпотребслужбы

Выбирайте плоды среднего размера весом от 3 до 7 кг. Спелый арбуз легче, чем зеленый, и не тонет в воде.

Пятно, которым арбуз касался земли, должен быть желтого, а не белого цвета.

Выбирать арбуз стоит и на слух: когда плод созревает, у него внутри появляются пустоты, и их можно услышать, постучав – если звук звонкий, то арбуз спелый.

Напомним, в начале августа на одном из фермерских хозяйств Одесской области собрали первый масштабный урожай одесских арбузов.