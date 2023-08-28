Новости Одессы и Одесской области

На одесские прилавки не попали почти 4 тонны арбузов и дынь с нитратами

На одесские прилавки не попали почти 4 тонны арбузов и дынь с нитратами

Сезон арбузов и дынь в Одессе – в самом разгаре. В этом году арбузы едут к нам из Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Турции и Греции. В то же время специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области не допустили на одесские прилавки около 4 тонн бахчевых. Причина – повышенное содержание нитратов.

Сколько тонн бахчевых не допустили к продаже в 2023 году

По информации ведомства, специалисты проводят соответствующие фитосанитарные процедуры для грузов с арбузами и следят за тем, чтобы к реализации не были допущены продукты, которые могут оказаться опасными для человека.

По данным Госпродпотребслужбы, с начала июля текущего года к продаже на рынках Одессы и области не было допущено 3859 кг бахчевых с повышенным уровнем нитратов, в том числе:

  • дынь – 1400 кг;
  • арбузов – 1795 кг.

Специалисты предупреждают: опасно покупать бахчевые с поврежденной кожурой, вмятинами, подгнившими или разрезанными. Бактерии быстро размножаются на сладкой поверхности поврежденного плода, поэтому при употреблении такого арбуза возможны желудочно-кишечные расстройства.

Созревание арбузов и дынь обычно ускоряют с помощью нитратосодержащих препаратов. Определить «на глазок» нитраты невозможно, это можно сделать только с помощью лабораторных исследований. Допустимый уровень содержания нитратов в арбузах – 60 мг/кг.

Покупать арбузы лучше всего в августе – тогда есть почти 100% гарантии, что они будут без вредных веществ, ведь арбузы и так созревают на солнце. Но наиболее надежный метод определить, насколько безопасны арбуз или дыня – устройство, измеряющее содержание нитратов – нитрометр.

Как правильно выбирать арбуз: советы от Госпродпотребслужбы

Тонны арбузов не допустили к продаже из-за нитратов

  • Выбирайте плоды среднего размера весом от 3 до 7 кг. Спелый арбуз легче, чем зеленый, и не тонет в воде.
  • Пятно, которым арбуз касался земли, должен быть желтого, а не белого цвета.
  • Выбирать арбуз стоит и на слух: когда плод созревает, у него внутри появляются пустоты, и их можно услышать, постучав – если звук звонкий, то арбуз спелый.

Напомним, в начале августа на одном из фермерских хозяйств Одесской области собрали первый масштабный урожай одесских арбузов.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Как приготовить яйца, чтобы не навредить здоровью
    Как приготовить яйца, чтобы не навредить здоровью

    Любите начинать утро с яичницы, омлета или яиц всмятку? Да, яйца – продукт безусловно полезный и, к тому же, являются отличной частью хорошо сбалансированной диеты. Но известно ли вам, что некоторые способы приготовления яиц полезнее других?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как поднять иммунитет взрослым: эффективные стратегии и рекомендации
    Как поднять иммунитет взрослым: эффективные стратегии и рекомендации

    Иммунитет играет решающую роль в общем здоровье взрослого человека, так как является главной защитной силой организма в борьбе с инфекциями и болезнями. Он обеспечивает непрерывное наблюдение за состоянием тканей, распознавая и уничтожая аномальные и заболевшие клетки. Для поддержания иммунной системы в активном и эффективном состоянии требуются правильный образ жизни и адекватное питание.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Готовимся к зиме: что входит в «стратегический запас»?
    Готовимся к зиме: что входит в «стратегический запас»?

    Минувшая зима оказалась для украинцев непростой: из-за полномасштабной агрессии россиян мы были вынуждены жить в условиях практически постоянного блэкаута. Но вот и следующая зима не за горами. Какой она будет? Конечно, наверняка этого никто не знает, однако эксперты прогнозируют: предстоящая зима может оказаться еще хуже предыдущей. А чтобы пережить ее благополучно, настолько, насколько это возможно в нынешних условиях, необходим «стратегический запас» продуктов и альтернативных источников электропитания.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Вкусно и полезно: эту кашу можно есть на завтрак каждый день
    Вкусно и полезно: эту кашу можно есть на завтрак каждый день

    Многие люди привыкли считать, что самая полезная каша на завтрак – овсянка. Но, как полагают некоторые диетологи, это мнение ошибочно: овсянка полезна далеко не всем, и, поскольку она не дает усваиваться кальцию, есть овсяную кашу каждый день не рекомендуется.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как изменились цены в Одессе за последние полгода: что дорожает, что дешевеет
    Как изменились цены в Одессе за последние полгода: что дорожает, что дешевеет

    За период с января по июль 2023 г. выросли цены на пищевые продукты, одежду, связь, коммунальные услуги. За этот период индекс потребительских цен (индекс инфляции) по
    Одесской области составил 104,4% (по Украине – 104,0%).

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить