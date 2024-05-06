Посівна кампанія 2024: Одеську область планують забезпечити овочами власного виробництва

Про це повідомили в Департаменті аграрної політики Одеської обласної держадміністрації.

Посіви овочевих культур збільшено

За всіма категоріями господарств Одеської області в поточному році планується посіяти 14,7 тис. га овочевих культур, що становить 106,5% до рівня минулого року.

Станом на 1 травня посіяно 13,9 тис. га овочів.

В аграрному департаменті повідомили, що з метою задоволення попиту населення та з урахуванням кон’юнктури ринку розширено посівні площі таких овочевих культур, як цибуля, помідори та буряк.

А з огляду на ситуацію, що склалася в Херсонській області – основному постачальнику кавунів, сільгосппідприємства Одещини збільшили посівні площі баштанних культур на 109,4% порівняно з 2023 роком, у тому числі:

кавунів на 108,7%

динь на 111,1%.

Традиційно найбільші площі посівів овочевих культур у сільгосппідприємствах Одеського, Білгород-Дністровського та Ізмаїльського районів.

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За попередніми розрахунками, валовий збір овочів очікується в межах 290 тис. тонн за норми споживання населенням області 315 тис. тонн.

«Тобто область практично забезпечує потребу в овочах шляхом власного виробництва. При цьому окремі види овочів, як-от цибуля та помідори, за якими прогнозується перевиробництво, частково продаються в інші області”, – заявили в департаменті.

Посівна кампанія рису 2024

Як повідомили в Одеській ОДА, цього року в регіоні планують засіяти 2,5 тис. га рисових полів. Цю культуру вирощують переважно в Кілійській громаді. На рисові поля йде подача води зі зрошувальних систем.

«З огляду на непрості умови, в яких розпочато поливний сезон, сільгоспвиробники розуміють: вирощування рису – це значний внесок для розв’язання продовольчої безпеки регіону та країни», – зазначили в ОДА.

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