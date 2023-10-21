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Порвал флаг Украины: как накажут 18-летнего парня

Порвал флаг Украины: как накажут 18-летнего парня

Одесские полицейские разоблачили жителя Днепропетровщины в публичном надругательстве над uосударственным aлагом Украины.

Как рассказали в пресс-службе областного управления полиции, неприятный инцидент произошел несколько дней назад в центре Одессы. 18-летний парень в течение дня гулял по городу, сопровождая досуг употреблением алкоголя, а поздно вечером, под действием водки, схватил флаг, который был установлен на фасаде дома, и начал его дергать и тянуть, пока не разорвал.

Флаг в центре Одессы

Прохожие известили о противоправных действиях неизвестного полицейских, которые оперативно разыскали нарушителя недалеко от места происшествия. Молодой человек каялся и оправдывал свой поступок алкогольным опьянением. Впрочем, действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами).

Следователи сообщили парню о подозрении. Теперь ему может грозить штраф от 17 тыс. до 68 тыс. гривен или арест на срок до шести месяцев либо до трех лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее на улице Серова в Одессе мужчина сорвал флаг Украины с фасада дома. Ему также вменили надругательства над государственной символикой.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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