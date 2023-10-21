Порвав прапор України: як покарають 18-річного хлопця

Як розповіли у прес-службі обласного управління поліції, неприємний інцидент стався кілька днів тому у центрі Одеси. 18-річний хлопець протягом дня гуляв містом, супроводжуючи дозвілля вживанням алкоголю, а пізно ввечері, під дією горілки, схопив прапор, який був встановлений на фасаді будинку, і почав його смикати і тягнути, поки не розірвав.

Перехожі повідомили про протиправні дії невідомого поліцейських, які оперативно розшукали порушника неподалік місця події. Молода людина каялася і виправдовувала свій вчинок алкогольним сп’янінням. Втім, дії правопорушника слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами).

Слідчі повідомили хлопця про підозру. Наразі йому може загрожувати штраф від 17 тис. до 68 тис. гривень або арешт на строк до шести місяців або до трьох років позбавлення волі.

Слідчі дії продовжуються.

Нагадаємо, раніше на вулиці Сєрова в Одесі чоловік зірвав прапор України з фасаду будинку. Йому також закинули наругу над державною символікою.

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Фото прес-служби ГУНП в Одеській області