Одессит, сорвавший с дома украинский флаг, объяснил свои поступок

В сети появилось видео с объяснениями мужчины, который сорвал украинский флаг с фасада жилого дома по улице Серова и на которого в полиции завели дело по статье о надругательстве над государственными символами.

Напомним, после опубликованного в одном из местных Телеграм-каналов видео, на котором мужчина, жилец дома на улице Серова, срывает с фасада украинский флаг, в полиции открыли криминальное производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами). Одесситу может грозить до 3 лет лишения свободы либо штраф.

Однако, как выяснилось, история получила неожиданное продолжение. Сам виновник рассказал, что флаг намеренно повесили соседи, чтобы закрыть камеру видеонаблюдения и таким образом лишить его возможности фиксировать происходящий во дворе беспредел. Мужчина неоднократно просил соседей снять флаг, а после, разозлившись, сделал это сам.

На фрагментах видео, которое опубликовал Телеграм-канал «Одесса сейчас», запечатлена стрельба, летящие в окна предметы и регулярные ночные пьянки.

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Фото: скриншот с видео