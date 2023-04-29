В одесском Горсаду исписали огромный украинский флаг-путешественник (фото, видео)

В рамках акции «Все є Україна. Все є перемога. Все є ЗСУ» по регионам страны путешествует государственный флаг, на котором украинцы оставляют свои подписи. 28 апреля он был развернут в одесском Горсаду.
Об этом пишут одесситы в соцсетях.
Флаг размером 12х6 метров уже посетил Запорожскую, Львовскую, Ровенскую, Тернопольскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую и Николаевскую области.
Из Николаевской области флаг передали в Одесскую область, а его путь начался с горы Говерлы. Организаторы акции намерены завершить ее в освобожденном Крыму.
В Одессе к акции присоединились представители общественности, курсанты университета внутренних дел, активная молодежь Одесской области. Они развернули флаг торжественно и написали на нем свои пожелания.
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Фото и видео: Odessa. Online